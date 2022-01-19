المرصد السوري: 150 مرتزقا سوريا يغادرون ليبيا غدا الخميس

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 3 فصائل موالية لتركيا أبلغت قسم من عناصرها بحزم أمتعتهم تحضيرًا لنقلهم من ليبيا إلى تركيا خلال الساعات القادمة.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت للمرصد، فقد أوعزت قيادة فصائل فرقة الحمزة وسليمان شاه والسلطان مراد، نحو 150 عنصرًا من مرتبات تلك الفصائل، بحزم أمتعتهم للرحيل يوم غد الخميس، بعد موافقة الحكومة التركية على منحهم استراحة في سورية.

وبالمقابل، قالت مصادر المرصد السوري، بأن دفعة جديدة من المرتزقة غادرت سورية يوم أمس، في طريقها إلى تركيا، بينما لا تزال وجهتها الأخيرة مجهولة، فيما أكدت مصادر المرصد السوري بأن عمليات تبدل المرتزقة ستستأنف من جديد بعد توقفها أسابيع.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 15 ديسمبر، بأن المرتزقة السوريين الموالين لتركيا والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية، أٌصدرت أوامر بتوقف إجازاتهم وعمليات تبديلهم بشكل كامل خلال الفترة الحالية، وجرى إبلاغهم من قِبل قياداتهم بأن الإجازات وعمليات التبديل ستتم بعد الانتهاء من الانتخابات الليبية المقرر انعقادها في في 25 ديسمبر من الشهر الحالي، فيما لا تزال العملية متوقفة حتى يومنا هذا، 19 يناير.

ويتواجد في الأراضي الليبية نحو 7000 مرتزق من مختلف تشكيلات “الجيش الوطني” الموالي لتركيا

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج سريع لجميع السوريين الذين تحولوا إلى أدوات بيد الحكومة التركية من الأراضي الليبية وعودتهم الفورية إلى سورية بأسرع وقت ممكن، وإيقاف استخدام السوريين كـمرتزقة من قبل حكومة أردوغان، والجانب الروسي أيضاً، في ظل استمرار تواجدهم ضمن المرتزقة الروس “فاغنر”، حيث أن الشركات الأمنية الروسية لاتزال تحتفظ بهم في ليبيا.