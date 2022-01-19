اقتحام مخزن يضم كوابل كهربائية مسروقة جنوب طرابلس

أفاد جهاز المباحث الجنائية بمشاركة عناصره في تنفيذ عملية اقتحام بمخزن يضم كميات من كوابل الكهرباء المسروقة في منطقة الجفارة، والقبض على اثنين من المشتبه بهم.

وأوضح الجهاز أن اللجنة الأمنية المُشكّلة بقرار من مكتب النائب العام لمكافحة جرائم سرقة كوابل الكهرباء، بعد تحريات دقيقة على نطاق واسع، تمكنت من تحديد موقع يشتبه أن يكون مخزناً يتم استخدامه لتجميع الأسلاك والكوابل قبل بيعها أو تهريبها خارج البلاد.

وأشار الجهاز أنه وبعد تأكيد صحة المعلومات اقتحم عناصر اللجنة المكلفة رفقة أعضاء فريق عمل جنوب طرابلس المكان الواقع في منطقة المرابط بالجفارة، وتم ضبط كميات كبيرة من الكوابل والأسلاك الكهربائية، منها ما كان على وشك تهريبه على متن سيارتَي شحن متوسطة الحمولة، فضلاً عن القبض على شخصين كانا داخل المخزن أحدهما مواطن ليبيّ، فيما كان الاآخر من العمالة الأفريقية الوافدة.

وأضاف الجهاز أنه تم نقل المضبوطات رفقة المقبوض عليهما إلى مقر وحدة حماية الطاقة الكهربائية، بمنطقة الفرناج، لاستكمال التحقيقات وفقاً لتعليمات مكتب النائب العام.

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