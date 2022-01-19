غوتيريتش : عدد المهاجرين من ليبيا تضاعف ثلاث مرات في 2021

قالت الأمم المتحدة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين حاولوا عبور البحر المتوسط من ليبيا ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي، هذا ما أكده تقرير داخلي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف غوتيريش في تقريره أن خفر السواحل الليبي اعترض ثلاثين ألفا وتسعمئة مهاجر ولاجئ وأعادهم إلى ليبيا حتى الرابع عشر من ديسمبر، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي للأشخاص الذين أعيدوا في عام ألفين وعشرين، في حين تم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان أكثر من ألف وثلاثمئة شخص، كما ارتفع هذا الرقم بشكل حاد عن عام ألفين وعشرين، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

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