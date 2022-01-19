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الغويل يستقبل أبناء الفنان محمد حسن ويعلن انتاج ملحمة عن الراحل

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

19 January, 2022

استقبل وزير الثقافة و التنمية المعرفية المكلف  سلامة الغويل  امس الثلاثاء  بديوان مجلس الوزراء أبناء الفنان الكبير الراحل محمد حسن.
وأشاد الغويل بالإرث الفني الذي تركهُ الفنان الراحل واصفا فنه بالمتفرد في إبداعهِ و رونقهِ و الحريص طوال مسيرتهِ الفنية على تقديم الفن الليبي الأصيل في أجمل صورة.
وقال الغويل خلال اللقاء أن الوزارة وفي اطار اهتمامها بالفن الذي يعد ثروة وطنية و بيئة خصبة لغرس القيم الإيجابية من خلال الكلمة الصادقة و المعبرة عن الوجدان و من باب الوفاء ستنتج  ملحمة غنائية للفنان محمد حسن رائد الأغنية الليبية و المتشبع بالتراث الموسيقي الليبي بأمتياز و دون منازع.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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