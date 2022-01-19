الغويل يستقبل أبناء الفنان محمد حسن ويعلن انتاج ملحمة عن الراحل

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

19 January, 2022

استقبل وزير الثقافة و التنمية المعرفية المكلف سلامة الغويل امس الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء أبناء الفنان الكبير الراحل محمد حسن.

وأشاد الغويل بالإرث الفني الذي تركهُ الفنان الراحل واصفا فنه بالمتفرد في إبداعهِ و رونقهِ و الحريص طوال مسيرتهِ الفنية على تقديم الفن الليبي الأصيل في أجمل صورة.

وقال الغويل خلال اللقاء أن الوزارة وفي اطار اهتمامها بالفن الذي يعد ثروة وطنية و بيئة خصبة لغرس القيم الإيجابية من خلال الكلمة الصادقة و المعبرة عن الوجدان و من باب الوفاء ستنتج ملحمة غنائية للفنان محمد حسن رائد الأغنية الليبية و المتشبع بالتراث الموسيقي الليبي بأمتياز و دون منازع.