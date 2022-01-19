مؤسسة النفط تدعم قطاع المياه ببلدية الحرابة

قدمت المؤسسة الوطنية للنفط دعمًا لصيانة ثماني آبار لتوفير المياه لخمسة مناطق ببلدية الحرابة، وفق منشور عير صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

وفي هذا السياق قام فريق من إدارة التنمية المستدامة وشركة نفوسة للعمليات النفطية، بزيارة مواقع الآبار التي جرى صيانتها وإعادة تشغيلها من جديد برعاية المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير عدد من المضخات والاحتياجات الأخرى اللازمة لإعادة الضخ وتوفير المياه لصالح سكان بلدية الحرابة.

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شارك في الزيارة عميد بلدية الحرابة، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية، ومدير مكتب التشغيل بشركة المياه والصرف الصحي الجبل الغربي.

وقالت المؤسسة إن ذلك يأتي ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وسعيًا منها لفك بعض المختنقات في البلديات المجاورة للعمليات النفطية، ومنها توفير مياه الشرب ودعم الإمداد المائي.

وجرى خلال هذا المشروع صيانة عدد ثمانية آبار إنتاجية وتوفير عدد من المضخات الغاطسة، حيث تستفيذ من هذا المشروع مناطق: الجوش، البدرانة الشرقية، البدرانة الغربية، طمزين، الحرابة.

وقالت مؤسسة النفط إنها تعمل على دعم المناطق المجاورة لعملياتها حسب ما يتاح من إمكانيات، وبالتعاون مع السلطات المحلية والمجالس البلدية والجهات المعنية ذات العلاقة.

عملية صيانة لآبار مياه ببلدية الحرابة (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط)

عملية صيانة لآبار مياه ببلدية الحرابة (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط)

عملية صيانة لآبار مياه ببلدية الحرابة (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط)

عملية صيانة لآبار مياه ببلدية الحرابة (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط)