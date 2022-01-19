النيابة العامة تأمر بحبس رئيس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي

أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطياً، على ذمة التحقيقات الجارية بخصوص التجاوزات المالية في الهيئة.

وأوضح مكتب النائب أن حبس المتهم جاء على خلفية بلاغ مرفوع من موظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وممثلي حراك ذوي الإعاقة، حول تفاوتات مالية طالت مرتباتهم، مع غياب ما يبرر هذا التفاوت، وفق المقتضيات القانونية والمالية والمحاسبية.

وأضاف مكتب النائب العام أنه جرت مواجهة المتهم بمضمون الأوراق والمستندات الدالة على خصم القيم المالية من مرتبات الموظفين بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة، ومخالفة الشروط والضوابط المقررة عند تقديم الاحتياجات المساندة والداعمة لذوي الإعاقة، وعلى الأخص السمعية؛ مما أدى إلى حرمان جل هذه الفئة المجتمعية من الاحتياجات الخاصة الموجهة إليهم؛ إضافة إلى تعمّد الإحجام عن إحالة البيانات الوظيفة والمالية المتعلقة بهم إلى وزارة المالية لمعاملتها وفق التشريعات.

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