شكشك: مشروع “لبنة” ملف استراتيجي لديوان المحاسبة

قال خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، إن الديوان أطلق مشروع “لبنة” للطلبة المتفوقين في التخصصات ذات العلاقة لتوفير الكادر البشري المميز الذي سيتحمل عبء ومسؤولية العمل في ديوان المحاسبة.

وأضاف شكشك في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر، قد زرتُ مقر الطلبة للوقوف على سير امتحانات الفصل الأول للمتدربين من منتسبي الدفعة الخامسة من مشروع لبنة المتخصصين في القانون.

وتابع، أكدتُ خلال الزيارة على المسؤولين والطلبة أن مشروع “لبنة” ملف استراتيجي لديوان المحاسبة وأنّي لن أدخر جهدًا من أجل إنجاحه وتعميم التجربة على بقية القطاعات.

وأنهى تغريدته بقوله:” ختمت الزيارة باصطحاب المتدربين في جولة تفقدية لمقر الديوان الجديد الذي تستمر أعمال الإنشاء فيه لأجل تحقيق التكامل بين البنية التحتية والبيئة المناسبة لإنجاز الأعمال وتحقيق الديوان للأهداف المناطة به بالصورة المطلوبة في أحسن الظروف والإمكانيات”.