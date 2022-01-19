تعيين وزير الصحة بحكومة الثني سفيرا لليبيا في البرتغال

العنوان-لشبونة

قدم، الدكتور سعد عقوب، أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة إلى رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ربيلو ده سوزا وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة لشبونة.

وعقوب كان وزيرا للصحة بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.

وقالت وزارة الخارجية، إن عقوب أكد للرئيس البرتغالي عن رغبة دولة ليبيا في دعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضافت، أن رئيس الجمهورية البرتغالية أعرب في المقابل عن سعادته بهذا اللقاء ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى هذا المستوى الرفيع.

وقالت، إن الرئيس أبدى اهتمامه ومتابعته لتطورات الأوضاع في ليبيا ورغبة واستعداد جمهورية البرتغال في دعم كل الجهود الدولية الرامية إلى استقرار ليبيا السياسي وتقدمها ورخاء شعبها .