النيابة العامة تأمر بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق

أمرت النيابة العامة، الأربعاء، بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق حبساً احتياطياً، بعد استيفاء جملة من الإجراءات لاستكمال التحقيقات في مواجهته.

ووجهت النيابة العامة تهم ارتكاب جرائم التسبب عمداً في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، والتواطؤ مع الغير لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز، وتوريد الأسلحة النارية للجهاز بالمخالفة للإجراءات المقررة في خصوص تعاقد جهة الإدارة.

يُذكر أن النائب العام أصدر في وقت سابق تعليماته، بحبس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطياً، على ذمة تحقيقات متعلقة بفساد مالي وإداري.

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