بعد لقائه بعقيلة.. السفير التركي: أعربت عن استعدادنا لفتح قنصليتنا وعودة الطيران  لبنغازي

التقى السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، الأربعاء، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مدينة القبة بالجبل الأخضر.

وقال السفير التركي، في تصريحات أدلى بها لوكالة “الأناضول” حول اللقاء، ورصدتها “الساعة24″، إنه قدم إلى مدينة القبة بناء على دعوة وجهها له صالح، مؤكدا أن الزيارة كانت مثمرة وسادها الود.

وتابع، المحادثات حول منطقة شرقي ليبيا في الفترة الأخيرة أظهرت تطورا إيجابيا، لافتا إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو نهاية العام الماضي بشأن نيته زيارة المنطقة الشرقية.

واستطرد، نحن نرى الدولة الشقيقة والصديقة ليبيا التي تربطنا معها علاقات تاريخية متجذرة، كلا واحدا، ولا نفرق بين مناطقها”، مشددا على إيلاء تركيا أهمية لتطوير العلاقات مع كافة الأطراف في البلاد.

وأردف، خلال اللقاء أعربنا عن استعدادنا، عند توفر الظروف المناسبة، لإعادة فتح قنصليتنا العامة في بنغازي، وتقييم استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى بنغازي، وتشجيع شركاتنا لإتمام مشاريعها غير المكتملة والقيام بمشاريع جديدة.

وأشار يلماز إلى أنه يخطط لزيارة مدينة بنغازي في الفترة القادمة، مشيرا خلال اللقاء إلى أهمية المصالحة الوطنية في هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد للانتخابات، وإعداد الأرضية الدستورية وخارطة الطريق للانتخابات من خلال التشاور بين المؤسسات الليبية المعنية.