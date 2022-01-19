المستشفى الجامعي بطرابلس يتسلم شحنة إمدادات طبية

وصلت إلى مخازن مستشفى طرابلس الجامعي صباح اليوم الأربعاء، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، تكفي لعدة أشهر قادمة.

وأوضحت الحكومة في بيان، أن شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية تأتي لتنفيذ استراتيجية المستشفى لإعادة العمل بكافة الأقسام، مشيرة إلى توالي وصول الشحنات لمخازن المستشفى خلال الفترة القادمة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بالمستوى اللائق.

يُشار إلى أن مستشفى طرابلس الجامعي يُعد الأكبر من نوعه في البلاد، ويضم قرابة 1450 سريرا، ويعمل به كادر طبي يتجاوز 1000 طبيب وقرابة 3000 موظف.

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