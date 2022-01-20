السفير الإيطالي لـ”اللافي”: يجب تحديد موعد قريب للانتخابات البرلمانية والرئاسية

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، “جوزيني بوتشينو غريمالدي”.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24” أن اللقاء شهد بحث آخر الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، ودعم المسار السياسي لعبور المرحلة الانتقالية.

وأضاف البيان: “تم في اللقاء استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات، وجهود إيطاليا في تعزيز حالة الاستقرار بليبيا، ومساهمتها في دعم مشروع المصالحة الوطنية، ودعم التنمية المكانية، والمساعدة في ملفي الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الليبية، من أجل استقرار وأمن المنطقة”.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية التزام جميع أطراف العملية السياسية، بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستفادة من الزخم الشعبي لهذا الاستحقاق الوطني، تلبيةً لمطلب الشعب الليبي في ممارسة حقه لأول مرة في انتخاب رئيسا للبلاد، مشيراً إلى أن المجلس يعمل مع كل الأطراف، وتقريب وجهات النظر لإنجاح خارطة الطريق.

من جهته عبر السفير الإيطالي، على دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولاً إلى تحديد قريب لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي ينتظرها الشعب، مؤكداً على أهمية العلاقات التاريخية، التي تربط بين ليبيا وإيطاليا، معرباً عن أهمية تفعيل الشراكة والاتفاقيات المبرمة بين البلدين.