المنفي: المصالحة الوطنية الحقيقة والشاملة هي العلاج الأمثل للأزمة الليبية

العنوان-طرابلس

أكد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن المصالحة الوطنية الحقيقة والشاملة إلى العلاج لكل المشاكل الحاصلة في ليبيا.

وقال المنفي، في تغريدة على تويتر، إن الخطابات الرنانة لا تشبع من لا تغني من جوع، في اتجاه حل الأزمة الليبية التي تشكلت نتيجة الحروب والصراعات على السلطة.