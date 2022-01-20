المنفي: المصالحة الوطنية الحقيقة والشاملة هي العلاج الأمثل للأزمة الليبية

العنوان-طرابلس
أكد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن المصالحة الوطنية الحقيقة والشاملة إلى العلاج لكل المشاكل الحاصلة في ليبيا.
وقال المنفي، في تغريدة على تويتر، إن الخطابات الرنانة لا تشبع من لا تغني من جوع، في اتجاه حل الأزمة الليبية التي تشكلت نتيجة الحروب والصراعات على السلطة.
أحياناً نُصر على الصمت لأن هناك أشياء لا يُعالجها الكلام الكثير، ولا الخطابات الرنّانة التي لا تشبع ولا تغني من جوع، باختصار المشاكل الحاصلة في ليبيا نتيجة الحروب والصراعات على السلطة لا تعالجها إلا مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، يُشارك فيها الجميع.
— محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) January 19, 2022
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