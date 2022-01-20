الجيش الليبي في المرتبة 72 عالمياً والثامن عربياً

حلّت القوة العسكرية الليبية في المرتبة 72 عالمياً لهذا العام، وذلك من أصل 140 دولة، بحسب تصنيف الموقع العسكري Global Firepower والذي يقوم بتصنيف أقوى جيوش العالم.

وقدّر الموقع قوة الجيش الليبي بـ30 ألف عسكري نشط، و127 طائرة حربية، وميزانية دفاع تُقدر بقرابة 3 مليارات و475 مليون دولار.

وحلّت الولايات المتحدة العسكرية أولاً في التصنيف العالمي، تلتها روسيا ثم الصين، فيما جاءت الهند في المرتبة الرابعة، واليابان خامسة.

وجاءت مصر في مقدمة الترتيب عربياً وفي المرتبة 12 عالمياً، وتلاها على المستوى العربي المملكة العربية السعودية، ثم الجزائر فالعراق فالإمارات العربية المتحدة فسوريا، ثم المغرب بينما جاءت ليبيا في المرتبة 8 عربياً.

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