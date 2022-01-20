تظاهر العشرات من فئة الصم والبكم وضعاف السمع للمطالبة بحقوقهم

تظاهر عشرات الأشخاص من فئة الصم والبكم وضعاف السمع أمام مقر هيئة صندوق التضامن الاجتماعي فرع المرج، وذلك للمطالبة بحقوقهم.

وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لدعوة عامة في ربوع البلاد، رفع المحتجون في الوقفة لافتات بينها، أين حقي بمجلس النواب، وأين الاتفاقيات الدولية لذوى الإعاقة، ولا للتهميش، ونطالب بتحسين جودة التعليم وتغيير المناهج.

وأصدر المحتجون بيانا طالبوا فيه بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد وإهدار الميزانيات المخصصة لذوي الإعاقة، كما طالبوا أيضا من خلال البيان بإقالة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

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