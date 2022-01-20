الشيباني: لا يوجد توافق بين أعضاء البرلمان على تغيير الحكومة 

‏أكد جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، على عدم وجود توافق بين أعضاء البرلمان على إصدار قرار بتغيير حكومة الوحدة الوطنية الحالية.

وقال «الشيباني»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «النصاب القانوني الواجب توافره لإصدار مجلس النواب قرارا بتغيير الحكومة الحالية هو وجوب تصويت 87 نائباً على القرار».

وحمل «الشيباني»، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مسؤولية تأخير البت في ملف أعضاء المجلس المتوفين، لافتا إلى أن البرلمان سيحسم هذا الملف في جلسته المقبلة.

وأضاف أن كثيرا من النواب اعترضوا على قرار تشكيل لجنة دستورية تصادر دور هيئة صياغة الدستور.