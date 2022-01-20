الدرسي: أغلبية النواب في البرلمان يطالبون بتغيير الحكومة لتورطها في قضايا فساد

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن هناك اتجاهًا قويًا داخل البرلمان لتغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة.

الدرسي وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد”، أوضح أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح أعلن انتهاء مدة ولاية الحكومة الحالية وحان الوقت لتغييرها.

وأشار إلى أن عددًا من النواب المنتمين لطرابلس رفضوا تغيير حكومة الدبيبة المنتهية الولاية.

وأضاف أن أغلبية النواب في البرلمان يطالبون بتغيير الحكومة لتورطها في قضايا فساد، لافتًا إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أكد أن الميليشيات في طرابلس هي القوة القاهرة التي تقف أمام إجراء الانتخابات.

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