لجنة متابعة المؤسسات السيادية تجتمع بالحاسي والشنطي لتوحيد “الرقابة الإدارية”

اجتمعت لجنة متابعة المؤسسات السيادية في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق برئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي.

وذكر مجلس النواب في بيان أن اللقاء الذي جرى الثلاثاء تناول عدداً من الملفات والتحديات التي تواجه عمل الهيئة كمؤسسة واحدة.

وأضاف البيان أن اللجنة اجتمعت الأربعاء بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس سليمان الشنطي الذي يمارس مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس ، حيث كان الاجتماع في إطار توحيد هيئة الرقابة الإدارية .

وفي سياق آخر اجتمعت لجنة متابعة المؤسسات السيادية الأربعاء بمديري فروع هيئة مكافحة الفساد بمختلف مناطق ليبيا للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الهيئة وسُبل تذليلها وإزالة العوائق التي تحول دون أداء مهامها.