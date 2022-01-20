منح مندوب ليبيا بالجامعة العربية «وسام الصنوبر الكشفي»

منحت هيئة القيادة العامة للحركة العامة لكشاف ومرشدات ليبيا السفير عبدالمطلب ثابت مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية وسام الصنوبر الكشفي، وذلك بمقر مفوضية الكشاف.

وحسب بيان نشره «ثابت»، عبر صفحته بفيسبوك، «يعتبر هذا الوسام، أحد الأوسمة رفيعة المستوى، فى الحركة الكشفية، والمستحدثة لهذا العام ،ولأول مرة يمنح هذا الوسام من كشاف ليبيا».

وحسب البيان، فقد قدم هذا الوسام للسفير عبد المطلب ثابت، نظير الجهود التى بذلها من دعم لمقر مفوضية كشاف ومرشدات الجبل الأخضر بمدينة البيضاء، من أعمال صيانة وتجهيز كامل للمقر.

وأضاف البيان، أن ثابت عمل على دعم النشاط بشكل عام فى مفوضية كشاف ومرشدات الجبل الأخضر، التى ساهمت فى نمو الحركة الكشفية وتطورها.