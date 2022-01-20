“وليامز”: الشعب الليبي غير مهتم بتعيين حكومة انتقالية جديدة

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، إن الوضع الحالي في ليبيا هادئ، لكنه هش، لذا يجب على المجتمع الدولي مساعدة البلاد في طريقها نحو المصالحة الوطنية.

وأضافت وليامز، في تصريحات صحفية لـ”تاس” الروسية أمس الأربعاء، أن “المصالحة الوطنية تعني السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم، ولكن أيضاً السماح للعديد من الليبيين في الشتات بالعودة إلى ديارهم”، مردفة: “لقد حدث بعض ذلك بالفعل، لكنه بحاجة إلى الاستمرار”.

ولفتت إلى أن “عقد اجتماعات لمن كانوا على طرفي نقيض أثناء المواجهة المسلحة في البلاد يعد علامة جيدة لحل النزاع الليبي”.

وقالت: “لدينا ليبيون الآن يتحدثون مع بعضهم البعض بالتأكيد واجتمع مؤخراً أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم البعض في الحرب الأخيرة في 2019-2020 ، حيث كان هناك هذا الاجتماع في بنغازي الشهر الماضي بين خليفة حفتر ووزير الداخلية والحكومة السابقة وشخصيات سياسية أخرى في الغرب “.

كما أشارت إلى أن “الشعب الليبي غير مهتم بحكومة انتقالية أخرى حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، لأن الأولوية لها الآن”.