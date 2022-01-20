المنفي يؤكد للسفير الإيطالي التزام المجلس الرئاسي بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

المنفي وغريمالدي بحثا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وسُبل تعزيز الشراكة والمصالح المتبادلة، بما يعزز التعاون الدائم في إطار الاحترام المتبادل.

بدوره، أكد المنفي، التزام المجلس الرئاسي باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين، بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تضافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

من جهته، نقل غريمالدي تحيات الرئيس الإيطالي ورئيس وزرائه، إلى رئيس المجلس الرئاسي، وإلى الشعب الليبي، مشيدًا بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة والعمل على مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية