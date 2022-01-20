معيتيق: التقيت السفير الألماني للدفع بالعملية السياسية

التقى المرشح للانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق بالسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وقال معيتيق في تدوينة عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “في إطار الدفع بالعملية السياسية وخارطة الطريق، واستمرار العمل بثبات للحفاظ على استقرار ليبيا، وسلامها، التقيت اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 سعادة السفير الألماني لدى ليبيا السيد مخائيل اونماخت”.

جدير بالذكر أن معيتيق التقى يوم الثلاثاء بمدينة طرابلس سفير جمهورية إيطاليا “جوزيبّي بُوتشينو”، وقال إن اللقاء جاء للدفع بالعملية السياسية والحفاظ علي الاستقرار والسلام.