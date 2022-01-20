تقرير دولي يكشف الجانب المظلم لليبي المدان بتشجيع الإرهاب في بريطانيا أبو بكر الدغيس

ليبيا – أدانت المحكمة الجنائية المركزية في بريطانيا “أولد بيلي” الليبي الأصل أبو بكر الدغيس بتهمة تشجيع الإرهاب من خلال الحث على الجهاد باستخدام السيف.

تقرير إخباري نشره موقع أخبار “ذا ناشيونال” الدولي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن إدانة الدغيس الذي قتل 2 من أبنائه الـ5 مع الجماعات الإرهابية في سوريا أتت بعد تحريضه خلال خطبة دينية في مدينة “برايتون” الساحلية البريطانية على الجهاد بالسيف.

وأضاف التقرير إن كاميرا المراقبة الأمنية صورت الدغيس وهو يخاطب المصلين بمسجد “برايتون” لمدة 20 دقيقة في نوفمبر الماضي، مبينًا إن الأخير نفى نيته نيته تشجيع الإرهاب في حديثه أمام نحو 50 شخصًا بينهم أطفال وشباب إلا أن هيئة المحلفين بالمحكمة وجدته مذنبًا.

وتابع التقرير إن الدغيس واحد من المصلين البارزين في المسجد المعروف باسم “القدس” في وقت لم يتم فيه إخبار الهيئة بأي شيء عن خلفية أسرته التي من الممكن الآن الكشف عن جانب من سيرة أقاربه المقربين ممن يملكون تاريخا حافلًا من التطرف فأبو بكر الدغيس هو شقيق المعتقل السابق بغوانتانامو عمر.

وبين التقرير إن الإبن الثالث للدغيس قتل في شوارع مدينة برايتون على خلفية خلافات بشأن صفقة مخدرات فيما تورط الإين الرابع هو الآخر بروابط مع المواد المخدرة ما يظهر بشكل جلي إن التاريخ السلوكي للأبناء كاف مضطرب بشكل واضح جدا لخلفياتهم الأسرية.

وبالعودة للأبناء إذ تم قتل عبد الله الدغيس في الـ18 من عمره برصاص قناص أثناء قتاله في صفوف جماعة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي بمحافظة إدلب السورية ليلحقه بعد 9 أشهر من شقيقه جعفر الذي توفي وهو يبلغ من العمر 17 عاما من دون تحديد ملابسات وفاته.

وأضاف التقرير إن الشقيق الثالث عامر البالغ من العمر 20 عاما وهو الأكبر وأول من غادر إلى سوريا أصيب برصاصة في بطنه في ذات المعركة التي قتل فيها شقيقه عبد الله لكنه نجا وبقي في البلاد حيث تزوج ورزق بطفل فيما تراكمت على الشقيق الرابع عبد الدغيس شقيق عبد الله التوأم الأحكام.

وأوضح التقرير إن هذه الأحكام البالغة 14 حكما أتت لتورط عبد الدغيس بـ25 جريمة مخدرات ليصار إلى سجنه لمدة عامين في سبتمبر من العام 2018 بعد اعترافه بحيازته المواد المخدرة بنية التوزيع وبعد أن عثرت الشرطة بحوزته على “الكوكايين” و”الأمفيتامين” و”الكيتامين” و”الميثيل إنديوكسي ميثامفيتامين”.

وأضاف التقرير إن هذه المواد كانت بقيمة ألفي جنيه إسترليني أي 2725 دولارا فيما تم العثور على موازين وأكياس بلاستيكية ونقود وخزنة وهواتف محمولة في منزل عبد الدغيس في منطقة هوف ليقتل بعدها وهو يبلغ من العمر 22 عاما طعنا حتى الموت في ممر في مدينة برايتون في فبراير من العام 2019.

وبين التقرير إن “دانيال ماكلويد” البالغ من العمر 37 عاما من منطقة “كرولي” في غرب مدينة “ساسكس” قام بقتل عبد الدغيس عقابا له على سرقته مخدرات من التاجر في وقت سابق ليتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد أن طعن القتيل 9 مرات آخرها قطع الوريد والشريان الفخذي.

وبحسب التقرير تمت إدانة الإبن الخامس محمد الدغيس البالغ من العمر 20 عامًا بالسجن لمدة 4 أعوام من قبل محكمة “لويس كراون” في أبريل من العام 2018 بعد أن عثرت عليه الشرطة في مؤخرة سيارة وفي جسده 19 لفافة من الهيروين والكوكايين.

وأضاف التقرير أنه تم الحكم على محمد الدغيس بالسجن لـ8 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين بعد العثور عليه مع 24 عبوة من “الميثيل إنديوكسي ميثامفيتامين” في سبتمبر من العام 2016 فيما تزوج أبو بكر الدغيس من والدة أبنائه إيناس في ديسمبر من العام 1991 وانفصل عنها في العام 2010.

وتم الانفصال لإدعاء بشأن الاعتداء على الأبناء فيما تم سجن أبو بكر الدغيس في العام 2018 لمحاولته إفساد مسار العدالة بعد أن تم القبض عليه لخلع كتف زوجته خلال ما وصفه بمحاولة طرد الأرواح الشريرة في وقت أفاد فيه للشرطة إن الزوجة ألقت باللوم عليه في وفاة ولديه في سوريا ولإدخالهم المخدرات.

وأفادت الزوجة للمحكمة باعتقادها أن زوجها السابق يعاني من مرض عقلي وعليه مراجعة طبيب مختص فهو يتظاهر بأنه طبيعي رغم حاجته للعلاج أو شيء من هذا القبيل في وقت أخبر فيه أبو بكر الدغيس المحكمة بأنه كان عضوا نشطا في مسجد مدينة “برايتون” أو مسجد “القدس”.

وبين التقرير إن أبو بكر الدغيس ألقى محاضرات وقراءات لكتب وخطب الجمعة منذ العام 1987 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما في ذات المسجد الذي كان يدوام على الحضور إليه في أوائل ثمانينيات الرقن الماضي الداعية الإرهابي المتشدد المدان أبو حمزة.

وأضاف التقرير إن أبو حمزة يقضي الآن عقوبة في الولايات المتحدة لمحاولته إنشاء معسكر تدريب إرهابي في ولاية “أوريغون” فيما أصبح أبو بكر الدغيس أحد أمناء المسجد الواقع على طريق “دايك” لكنه استقال في ديسمبر من العام 2017 لتتدخل الشرطة لأول مرة لمواجهته في العام 1997.

وجاء تدخل الشرطة للتحقيق في تقرير عن تقديمه المواعظ بطريقة قد تحرض على اضطرابات عرقية وتعكس تعاطفا قويا مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي مشيرا إلى أن أبو بكر الدغيس البالغ من العمر 53 عاما وقف يوم الأحد الموافق للأول من نوفمبر الماضي بعد وقت قصير من صلاة العشاء أمام المسجد وبيده كتاب.

وأضاف التقرير أن مقطع الفيديو الذي تم عرضه على هيئة المحلفين يمكن من رؤية الدغيس وهو مرتديا جوارب وقميصا أسود مكتوب عليه عبارة “فلسطين حرة” و”المقاومة هي الوجود” ومعه مصلين مراهقين ورجالا في العشرينات من العمر لكن العديد من المصلين الأكبر سنًا بدأوا في التململ منه وإن بعض هؤلاء خرج.

استمرار خطبة الدغيس التي بدأت بانتقاد الحكومة البريطانية لإغلاقها المساجد بسبب وباء كورونا مع الإشارة لملاحظة سيئة السمعة لرئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” حول مظهر النساء اللاتي يرتدين النقاب مضيفا بالقول:”لدينا رئيس وزراء في الوقت الحالي استهزأ بالنقاب قبل ان يصبح رئيسا للوزراء.”

وطالب الدغيس من المستمعين له الدعاء بصوت عال للتغلب على الوباء وتجاهل الحكومة البريطانية وبرنامج منع التطرف من خلال قوله:”من أقوى منا؟ هذا ما يقولونه من هو أقوى منا؟ انظروا لدينا هذا لدينا هذا من هو أقوى منا؟ “في إشارة إلى السيف الذي كان في يده.

وأشار المدعي العام “بن لويد” إلى أن إن قضية الادعاء كانت واضحة ومباشرة من خلال الوقوف أمام مسجد مزدحم والدعوة المتعمدة إلى القتال بالسيف” فالمتهم كان يشجع الإرهاب وعلى العنف باسم دين الإسلام وإن كلماته إن لم تكن كافية لتوضح ذلك فإن إيماءة الطعن بيديه واضحة.

وخاطب “لويد” هيئة المحلفين:”اسمحوا لي أن أوضح شيئا واحدا فالقضية لا تتعلق بحرية ممارسة الدين أو العبادة إذ لا شيء من هذا غير قانوني في البلد ولا يتعلق الأمر بمن يؤمنون بالإسلام بل بمن يشجعون على العنف باسم الدين وقد تشعرون لسبب وجيه للغاية بأنها جريمة جنائية”.

وأضاف التقرير إن الدغيس الذي يسكن في منطقة “سالتديان” بمدينة “برايتون” أخبر هيئة المحلفين أنه يعتقد أن حمل السيف كان التزاما أساسيا وإن إجراء الطعن هو للتأكيد على وجهة نظره مبينا بالقول:”لا أحد يستطيع أن يمحو حقيقة في القرآن أن القتال بالسيف لحماية نفسك” ورفع الظلم وفتح الطريق أمام الرسالة”.

وتابع الدغيس قائلا:”وإذا تم حظر ذلك فتحدث بالحقيقة أمام طاغية ولا أحد يستطيع أن يمحو ذلك” فيما سأله “توم وينرايت” مدافعا:”ما هو العمل الذي تقوم به؟” ليجيب الدغيس:”هذه هي رقصة النصل للتأكد من القيام بها لذلك لا أحد يسيء الفهم فإنه إلزامي علي كمسلم”.

وبين التقرير إن زوجة الدغيس إيناس متخرجة من كلية الصيدلة فيما لفت انتباه الخدمات الاجتماعية إلى الأسرة لأول مرة بعد مزاعم بالتعرض للعنف المنزلي في العام 1996 لتنخرط الشرطة في الأمر في العام 1997 عندما تم الزعم أن أبو بكر البالغ من العمر 29 عاما في حينها كان يخطب بطريقة محرضة.

وتابع التقرير إن الأسرة غادرت ليبيا في العام 2000 فيما اعتقل عمر شقيق أبو الدغيس في باكستان في العام 2002 ونقل إلى غوانتانامو وتم إطلاق سراحه في العام 2007 فيما عادت الأسرة إلى بريطانيا في عام 2008 عندما كان هناك المزيد من الشكوك حول العنف المنزلي.

وأضاف التقرير إن هذه الشكوك مردها مراجعة جادة للقضية من قبل مجلس “برايتون” و”هوف” لحماية الأطفال فيما تم لفت انتباه الأسرة إلى الخدمات الاجتماعية مرة أخرى في نوفمبر من العام 2010 إذ لم يعتبر أي من المهنيين المعنيين بالأسرة أن أيا من الأشقاء معرض لخطر التطرف.

وبين التقرير إن أوائل العام 2014 كشفت عن سفر 3 من الأبناء إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا.

ترجمة المرصد – خاص

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