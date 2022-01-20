ذا ناشيونال: ليبيا نقطة الانطلاق الأكثر شعبية للعبور غير الشرعي للمهاجرين خلال العام 2021

ليبيا- أكدت وكالة الحدود والحرس الأوروبية إن ليبيا كانت نقطة الانطلاق الأكثر شعبية للعبور غير الشرعي للمهاجرين لمنطقة جنوب أوروبا خلال العام الماضي.

ووفقا لتقرير إخباري نشره موقع أخبار “ذا ناشيونال” الدولي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد وصل الثلث من أصل 200 ألف شخص أوقفهم حرس السواحل والحدود في دول أوروبية خلال العام الماضي عن طريق عبور وسط البحر الأبيض المتوسط.

وتابع التقرير إن طريق وصول هؤلاء يمتد الطريق من شمال إفريقيا وبشكل أساسي من ليبيا وصولا إلى إيطاليا فيما زادت الهجرة غير الشرعية في العموم بنسبة 83% على أساس سنوي فيما بينت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن من من غير المرجح أن تنخفض شعبية الطريق.

وأرجع التقرير هذا التوقع لقرب ليبيا من أوروبا وعدم الاستقرار السياسي فيها وهو ما حال دون بدء عملية فعالة لقوات الحدود الليبية في وقت يعتمد فيه معظم أولئك الذين يستخدمون هذا الطريق على السفن غير المستقرة والقوارب المتهالكة لعبور المياه الخطرة. وغالبا ما يتعرضون للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر.

وبين التقرير إن العدد الإجمالي المسجل من قبل الوكالة المساة أيضا بـ”فرونتكس” خلال العام 2021 هو الأعلى منذ العام 2017 بعد أن انتهز الأشخاص الذين يهاجرون بشكل غير قانوني أو يلتمسون اللجوء تخفيف قيود وباء كورونا في العديد من البلدان إذ حاول 65 ألفا الوصول لأوروبا من ليبيا وتونس.

وأضاف التقرير إن المنظمة الدولية للهجرة تقدر أن نحو 610 آلاف مهاجر غير شرعي من أكثر من 44 جنسية موجودون حاليا في ليبيا فقد نجا الكثير منهم من الحرب والفقر في أماكن أخرى من إفريقيا ويأملون في الوصول إلى أوروبا عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية