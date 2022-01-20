بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 20 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 20 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم على أغلب المناطق، وتسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ بداية من مساء الغد على المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة من مساء يوم السبت على اغلب المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة و معتدلة تتحول من مساء يوم السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13 – 16) مْ وتسجل انخفاض بداية من مساء الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين إلى أخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة من يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم السبت إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على سهل بنغازي – الجبل الأخضر واقصر الساحل الشرقي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12 – 16) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على اغلب المناطق .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 17)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15 – 17) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:28)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08).