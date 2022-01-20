تاجر مخدرات ليبي يتسبب في إعفاء مسؤول أمني مغربي من منصبه

تسبب تاجر مخدرات ليبي يقضي عقوبة قضائية في السجن المحلي المغربي «تيفلت 2»، نواحي العاصمة المغربية، الرباط، في إعفاء مدير المؤسسة السجنية من مهامه نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب عديد من الصحف المغربية المحلية، فإن قرار إعفاء المسؤول الأمني المغربي جاء على خلفية الامتيازات التي كان يمنحها للسجين الليبي من قبيل استعمال الهاتف خارج الضوابط المعمول بها، اضافة إلى الاختلالات التي عاشتها المؤسسة السجنية خلال الفترة الأخير.

وأفادت مصادر محلية، أن المدير المعني سيتم عرضه على المجلس التأديبي لاتخاد الإجراءات القانونية في حقه، علما أنه سبق وتورط مع نفس السجين الليبي عندما كان مديراً على السجن المحلي عين السبع عكاشة بالدار البيضاء.