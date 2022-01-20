أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الباردة في معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء باردة الخميس، على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بداية من مساء الغد على المناطق الغربية.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم السبت على معظم المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول مساء السبت إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بداية من مساء الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من حين إلى آخر، يتخللها سقوط أمطار متفرقة من الغد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول السبت إلى غربية فشمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على سهل بنغازي والجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على معظم المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.