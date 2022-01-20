تقرير تحليلي: حصار نفطي وإنتاج منخفض في ليبيا في العام 2022 لهذه الأسباب

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس” الاقتصادي الدولي الضوء على وضع الإنتاج النفطي المتذبذب في ليبيا بسبب ظروفها العصيبة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن الخبراء تأكيدهم إن استقرار الإنتاج النفطي مرتبط بالوضع السياسي غير المستقر لا سيما بعد تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأجل غير مسمى متوقعا أن تعاني ليبيا من المزيد من اضطرابات الإمدادات ووقف ضخ النفط.

وبحسب ما ورد للموقع من معلومات من مصادر مطلعة فإن من المحتمل حدوث حصار نفطي جديد في الحقول والموانئ النفطية الشرقية بتنسيق من القوات المسلحة بسبب عدم قيام حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة بصرف المرتبات للعسكريين.

وتابع التقرير إن ذات الحال ينطبق على العاملين في عدد كبير من حقول النفط والمكلفين بحراستها فهم ما زالوا ينتظرون مرتباتهم غير المصروفة وإذا لم يتم دفعها قريبا فقد يكون الحصار النفطي هو الإجراء اللاحق فيما توقع الخبراء أن يكون متوسط الإنتاج اليومي خلال العام الحالي مليونا و100 ألف برميل.

وأضاف التقرير إن التنافس بين رئيس مؤسسة النفط بطرابلس ووزير النفط بحكومة تصريف الأعمال محمد عون لا تبدو له نهاية قريبة في ظل احتمالية تحقق صراع جديد على السلطة بين مجلس النواب وهذه الحكومة على خلفية تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأجل غير مسمى.

ترجمة المرصد – خاص

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