المنفي وأونماخت يبحثان مستجدات العملية السياسية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأربعاء بطرابلس مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت. لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وناقش المنفي مع السفير الألماني، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في العديد من المجالات. وكذلك استعراض جهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسات وإنجاح المصالحة الوطنية. من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالدور الايجابي لألمانيا في إنجاح الحوار السياسي الليبي. مؤكداً استمرار المجلس في العمل على ملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد. مجدداً دعم المسار السياسي للوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

وفي سياق ليس ببعيد أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أهمية العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا محمد الشامسي، في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن المنفي رحب بالسفير الجديد، متمنياً له التوفيق وأن يسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين .. وتسهيل إجراءات حركة المواطنين بين ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه خير للبلدين.

كما التقى السفير وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وسلمها نسخةً من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن سفير الإمارات أكد، الإثنين الماضي. خلال لقائه المنقوش دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة .. كما جدد التأكيد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.