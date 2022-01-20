درجات الحرارة الصغرى المسجلة صباح اليوم 2022/01/20 في ليبيا

فيما يلي درجات الحرارة الصغرى المسجلة لعند الساعة السادسة صباحاً اليوم الخميس 2022/01/20 لبعض المحطات بحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي :

ادنى درجات الحرارة سجلت ليوم 2022/01/20 لبعض المحطات:

نالوت = 04.7مْ

زوارة = 08.6مْ

يفرن = 06.2مْ

اسبيعة = 06.4مْ

بونجيم= 05.0مْ

مصراتة = 09.1مْ

سرت = 10.8مْ

مطار بنينا = 09.7مْ

المرج = 08.0مْ

البيضاء = 05.0مْ

درنه = 08.0مْ

طبرق = 09.0مْ

غدامس=03.0مْ

هون = 05.0مْ

جالو = 05.0مْ

الجغبوب=06.5مْ

الكفرة = 06.2مْ

تراغن = 05.1مْ

اوباري = 00.1مْ