درجات الحرارة الصغرى المسجلة صباح اليوم 2022/01/20 في ليبيا

فيما يلي درجات الحرارة الصغرى المسجلة لعند الساعة السادسة صباحاً اليوم الخميس 2022/01/20 لبعض المحطات بحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي :
ادنى درجات الحرارة سجلت ليوم 2022/01/20 لبعض المحطات:
نالوت = 04.7مْ
زوارة = 08.6مْ
يفرن = 06.2مْ
اسبيعة = 06.4مْ
بونجيم= 05.0مْ
مصراتة = 09.1مْ
سرت = 10.8مْ
مطار بنينا = 09.7مْ
المرج = 08.0مْ
البيضاء = 05.0مْ
درنه = 08.0مْ
طبرق = 09.0مْ
غدامس=03.0مْ
هون = 05.0مْ
جالو = 05.0مْ
الجغبوب=06.5مْ
الكفرة = 06.2مْ
تراغن = 05.1مْ
اوباري = 00.1مْ
أضف تعليقـك