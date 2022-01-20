وليامز: الليبيون يريدون الانتخابات وليس تغيير الحكومة

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الشعب الليبي لا يرغب في حكومة انتقالية أخرى، ولكن ما يريده فعلًا «الذهاب إلى صندوق الاقتراع».

وأشارت وليامز إلى أن تغيير الحكومة «من اختصاص» مجلس النواب، الذي يحتاج إلى «النصاب اللازم» لإعلان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل أخرى، وفق القانون والأنظمة الداخلية، معقبة: «وبالتأكيد يجب احترام نصاب القانون»، حسب حديثها إلى وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أمس الأربعاء.

وخلال جلسة الإثنين الماضي، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى إعادة تشكيل الحكومة، وذلك بعد «انتهاء ولاية» الحالية بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، مطالبًا النائب العام المستشار، الصديق الصور، إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصًا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وأكملت وليامز: «تقييم أداء الحكومة متروك للبرلمان، ولدينا في الأمم المتحدة آلية دعم بموجب ولايتنا، وهي دعم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية».

وليامز تشيد بجهود حكومة الوحدة

وأشادت المستشارة الأممية بجهود حكومة الوحدة لتقديم الدعم المالي للبلديات، قائلة إنها «حصلت على موافقة ساحقة من مجلس النواب، وبتصويت أكثر من 130 عضوًا، وهي أول حكومة وحدة وطنية في ليبيا منذ العام 2014، وأدى تشكيلها إلى حل الحكومة الموازية، وبالتأكيد بذلت جهودًا بشكل خاص في مجال تقديم الدعم المالي للعديد من البلديات».

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ولفتت إلى توصيتها بأن يركز البرلمان طاقاته وجهوده على العملية الانتخابية، مردفة: «عقد البرلمان عدة جلسات في شهر يناير الجاري، وشكل أيضًا لجنة داخله لرسم خارطة طريق، التي أجرت مشاورات في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تقدم تقريرًا إلى البرلمان، وما نأمله أن يتذكر الناس ويحترموا إرادة 2.5 مليون ليبي، الذين حصلوا على بطاقات تسجيل الناخبين ويرغبون حقًا في الذهاب إلى صندوق الاقتراع».

ويوم الثلاثاء الماضي، وصلت وليامز إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث أجرت «مباحثات واسعة» حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في ليبيا، مشددة على أهمية دور المجتمع الدولي بمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، في حين أعرب الجانب الروسي عن «عدم قبول فرض حلول خارجية جاهزة على الليبيين»، بالإضافة إلى احترام العملية السياسية الشاملة التي يقودها ويمتلكها الليبيون.