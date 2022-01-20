الارصاد: امطار متفرقة واجواء شتوية باردة بدءاً من الغد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 20/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير فى حالة الطقس هذا اليوم على معظم ارجاء البلاد حيث درجات الحرارة تسجل نهارا مابين (12 – 17) مْ.

وتتكاثر السحب من حين الى اخر على مناطق الساحل الشرقى يتخللها سقوط امطار متفرقة من يوم الغد الجمعة.

ومن المتوقع ان تشهد المناطق الغربية انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة من مساء يوم الغد الجمعة، وتشمل الاجواء الشتوية الباردة خلال الاسبوع القادم معظم البلاد.

والله أعلم.

وكان المركز قد اشار في تقرير مقتضب مساء الاربعاء إلى ان امطار منتظرة على الشمال الشرقي يوم غدا الجمعة، ويسود الاستقرار المناطق الغربية يومي الخميس والجمعة وتستمر الاجواء باردة على معظم المناطق الصحراوية والجبلية، والله اعلم.