الدبيبة يشارك في الاجتماع الأول لمكاتب العمل والتأهيل – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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شارك رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الأربعاء في الاجتماع الأول لمكاتب العمل والتأهيل من مختلف مناطق ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للدبيبة يعتبر الاجتماع وهو الأول مسجلا حضور أكثر من مئة وعشر مكاتب بحضور وزير العمل والتأهيل ووكلاء الوزارة. حيث قام عدد من مدراء المكاتب بإلقاء كلمات للحديث عن نشاطات مكاتبهم ودورها في تأهيل الباحثين عن العمل. وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات لتوفير فرص العمل للشباب. كما تطرقت كلماتهم لمشكلة التعيينات وتراكم عدد كبير من الباحثين عن العمل في بعض المجالات .

وأكد الدبيبة في كلمته التي استهلها بشكر السادة الحضور لاجتماعهم وتكبدهم عناء السفر. وأشار لضرورة عمل الوزارة وعبر كافة مكاتبها على حصر وضبط عن كافة الراغبين بالعمل بليبيا. من العمالة الوافدة بحيث يتم التأكد من توفر الضوابط الصحية لديهم. واحترامهم لقوانين الإقامة لنهيأ كافة الظروف المناسبة لاستضافتهم. وكما من الضروري تسهيل الإجراءات ومراعاتهم في الرسوم المطلوبة. وكما أشاد في ذات السياق بالمنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لجلب العمالة من الخارج.

واوضح الدبيبة أسباب توجه المواطنين للعمل بالقطاع العام حيث أشار بأنها ناتجة لتعطل التنمية طيلة الخمس عشر سنة الأخيرة. في ظل الحاجة للحصول على مصدر رزق مما أثقل كاهل الدولة. وأن الحل الرئيسي هو التنمية ومشاريعها لاستيعاب البطالةوتقليل الضغط الحاصل على كاهل القطاع العام. ولذلك أكد الاستمرار في برنامج الحكومة التنموي مع تخصيص مبالغ مساوية لما تم تخصيصه العام الماضي.

في حين اكد الدبيبة أن ذلك سيساهم في عودة الشركات الأجنبية في استيعاب عدد لا بأس به وستوفر وظائف للليبيين. ولكن يجب عليهم التحلي بالإنضباطية ليتم تحرير الاقتصاد الليبي بجهودنا جميعًا كليبيين.