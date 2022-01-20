محمود عبد العزيز: لن نعود للقيود و17 فبراير القادم يوم التصحيح

رأى محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومذيع برامج قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني «التناصح»، أنه لن يعود إلى ما أسماه «القيود»، مدعيا أن 17 فبراير المقبل سيكون يوما للتصحيح، بحسب وصفه.

وقال عبد العزيز في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لن نعود للقيود. جددوا العهد مع أنفسكم ومع ربكم ومع بلادكم”، وفقا لقوله.

وأضاف “17 فبراير المقبل سيكون يوم التصحيح سلمياً. حفزوا جيرانكم واخوانكم فمن تخلصوا من «القذافي» لا يعجزهم برلمان عقيلة ومجلس الدولة”، على حد تعبيره.