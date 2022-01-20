1331 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و15 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1331 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأربعاء، و135 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 611 مصابا، وتُوفي 15 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 20% من إجمالي 6594 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 5263 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع 11 حالة بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 401 ألف و444 حالة، منها 8588 حالة نشطة، بينما تعافى 386 ألفًا و967 حالة، وسُجلت 5889 حالة وفاة بالمرض في البلاد.