في إطار توحيد المؤسسات.. لجنة متابعة المؤسسات السيادية تجتمع مع هيئة الرقابة الإدارية

العنوان-طرابلس

عقدت، لجنة متابعة المؤسسات السيادية اجتماعين في طبرق وآخر في طرابلس في إطار توحيد المؤسسات السيادية.

واجتمعت اللجنة، الأربعاء في طرابلس، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس مع سليمان الشنطي الذي يمارس مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، وذلك في إطار توحيد هيئة الرقابة الإدارية.

واجتمعت اللجنة الثلاثاء بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق برئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الاجتماع تناول عددا من الملفات والتحديات التي تواجه عمل الهيئة كمؤسسة واحدة.

وفي سياق آخر اجتمعت اللجنة، بمديري فروع هيئة مكافحة الفساد بمختلف مناطق ليبيا للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الهيئة وسُبل تذليلها وإزالة العوائق التي تحول دون أداء مهامها .