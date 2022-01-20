نورثلاينس: واشنطن بيتت النية لإسقاط نظام العقيد القذافي منذ العام 2001

ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “نورثلاينس” الهندية إن الولايات لا تحارب الإرهاب بل تقوم بتحطيم الدول المستقرة مثل ما فعلت في ليبيا خلال العام 2011.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن كافة الدلائل تشير إلى أن واشنطن لم تقم بقصف معسكرات الإرهابيين في أفغانستان وغيرها وبيتت النية عوضًا عن ذلك للإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي وهو ما قاد في النهاية لتحطيم ليبيا وزعزعة أمنها واستقرارها ورفاهيتها.

واستشهد التقرير بما كشف عنه القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي “ناتو” الجنرال “ويسلي كلارك” في العام 2007 حول قرار الولايات المتحدة الفعلي في العام 2001 لتغيير الأنظمة في 7 دول من بينها ليبيا التي تمت مهاجمتها في العام 2011 لتحقيق هذا الهدف المدمر.

ترجمة المرصد – خاص

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