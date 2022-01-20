ويليامز: الأمر متروك لمجلس النواب لتقييم أداء الحكومة

قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن الحكومة الحالية مهمة للبلاد حيث إنها أول حكومة وحدة منذ العام 2014، مضيفةً أن الأمر متروك لمجلس النواب لتقييم أداء الحكومة.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة لديها آلية معينة وهي دعم الحكومة المعترف بها من قبل المنظمة الأممية وهي حكومة الوحدة.

ورأت ويليامز، في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية، أنه كان من المفترض أن تتنحى حكومة عبد الحميد الدبيبة في الـ 24 من ديسمبر، لكنها واصلت عملها بعد تأجيل الانتخابات، في حين اعتبر مجلس النواب أن دعوة المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا في بيان مشترك حكومة الدبيبة إلى البقاء في السلطة حتى انتخابات جديدة خطوة غير ودية وتدخل في السياسة الداخلية للبلاد.

وأشارت ويليامز إلى أن أزمة الهجرة غير القانونية وتهريب الوقود والأسلحة كلها عوامل تدفع إلى الحاجة لدعم بناء المؤسسات في ليبيا، موضحةً أن جائحة كورونا فاقمت أوضاع البلاد إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى التي وصفتها بالسلبية.

ولفتت إلى أن الحكومة بذلت جهودا خاصة في مجال تقديم الدعم المالي للعديد من البلديات، لكن بسبب مساحة البلاد الواسعة التي تضاهي حجم فرنسا ثلاث مرات وقلة عدد سكانها؛ بات من الصعب الحصول على المساعدة والخدمات للبلديات.

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