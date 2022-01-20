أحمد معيتيق يبحث مع أونماخت سبل الدفع بالعملية السياسية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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التقى المرشح للانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق بالسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت أمس الأربعاء. لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

في حين قال معيتيق في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن اللقاء يأتي في إطار الدفع بالعملية السياسية وخارطة الطريق.

في حين اوضح أن اللقاء بحث استمرار العمل بثبات للحفاظ على استقرار ليبيا وسلامها.

وفي سياق متصل كان معيتيق قد التقى الثلاثاء بمدينة طرابلس سفير جمهورية إيطاليا جوزيبّي بُوتشينو وأكد إن اللقاء جاء للدفع بالعملية السياسية والحفاظ علي الاستقرار والسلام.

في حين بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأربعاء بطرابلس مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت. لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وناقش المنفي مع السفير الألماني، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في العديد من المجالات. وكذلك استعراض جهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسات وإنجاح المصالحة الوطنية. من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

في حين أشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالدور الايجابي لألمانيا في إنجاح الحوار السياسي الليبي. مؤكداً استمرار المجلس في العمل على ملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد. مجدداً دعم المسار السياسي للوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

وفي سياق ليس ببعيد أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أهمية العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حين جاء ذلك خلال تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا محمد الشامسي، في العاصمة طرابلس.