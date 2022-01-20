“مكافحة الأمراض” يسجل 1,331 إصابة و 15 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 1,331 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 6,594 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 618؛ سُجّل شفاء 611 حالة، إلى جانب تسجيل 15 حالة وفاة على مستوى البلاد، 11 منها بالمنطقة الغربية، وأربع بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 20 % بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 401,444، منها 8,588 حالة نشطة من بينها 135 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 386,967 حالة، ووفاة 5,889 حالة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,980,467 شخصًا منهم 951,694 تلقوا الجرعة الثانية و8,216 تلقوا الجرعة التعزيزية.

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