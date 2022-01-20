لجنة المؤسسات السيادية تجتمتع مع الحاسي والشنطي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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اجتمعت لجنة متابعة المؤسسات السيادية الثلاثاء الماضي في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق برئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي.

وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات والتحديات التي تواجه عمل الهيئة كمؤسسة واحدة.

وأوضح أن اللجنة اجتمعت أمس الاربعاء بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس مع سليمان الشنطي. الذي يمارس مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس ، حيث كان الاجتماع في إطار توحيد هيئة الرقابة الإدارية .

وفي سياق آخر اجتمعت لجنة متابعة المؤسسات السيادية الاربعاء بمديري فروع هيئة مكافحة الفساد بمختلف مناطق ليبيا. للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الهيئة. وسُبل تذليلها وازالة العوائق التي تحول دون أداء مهامها .

وفي شأن منفصل أكدت هيئة صياغة الدستور الثلاثاء أن مشروع الدستور ملك لليبيين. وهم فقط من لهم حق قبوله أو رفضه.

في حين أضافت الهيئة في بيان لها ردًا على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه لا يجوز التعدي على الولاية الدستورية للهيئة.

وأوضحت هيئة صياغة الدستور أن المسار الدستوري محدد الخطوات، وعقيلة صالح لايملك المساس بالمسار الدستوري.

وأشارت إلى أن الهيئة جهة منتخبة من الشعب، ولا يجوز المساس بمركزها القانوني، مؤكدة أن مقترح عقيلة صالح يخلق أزمة دستورية جديدة.

وأفادت هيئة صياغة الدستور أنه كان من الأولى الاستفتاء على مشروع الدستور بدل من تكليف لجنة جديدة تؤدي لإطالة هذه المراحل بتجاوز مشروع الدستور.