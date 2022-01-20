سميو: زيادة الإصابة بفيروس كورونا يشير إلى دخول البلاد في الموجة الرابعة من الوباء

أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو بحدوث زيادة بسيطة في معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 4 أيام الماضية، ما قد يشير إلى دخول البلاد في الموجة الرابعة من الوباء، حسب قوله.

سميو قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”: إن الوضع منذ أكثر من 3 أشهر مستقر بين 400 و800 إصابة، بينما زاد خلال الـ 4 أيام الأخيرة عن 800 إصابة، وما زال معدل الوفيات يتراوح بين 3 إلى 10 وفيات منذ عدة أشهر.

وذكر أن مراكز التطعيمات تواصل تطعيم المواطنين وطلبة المدارس، موضحًا أن عدد المطعمين بالجرعة الأولى وصل إلى مليونين والجرعة الثانية إلى مليون، والجرعة التعزيزية إلى قرابة 5000 من الفئات المستهدفة وهم العاملون في قطاع الصحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف أنهم شرعوا في توزيع لقاح فايزر على فروع المركز في البلاد، بكميات تعزيزية، مشيرًا إلى وجود قرابة 4 ملايين جرعة من السينوفارم والفايزر وهي كميات كافية حاليًا.