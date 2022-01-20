«التواتي» ساخرا: إذا كان قرار «جوازات النواب» لتسهيل لجوئهم سياسيا فـ«خير البر عاجله»

سخر الطبيب الجراح، عامر التواتي، من قرار مجلس النواب، منح أعضائه وأسرهم جوازات سفر سياسية مدى الحياة حتى بعد انتهاء مدة العضوية لهم.

وقال التواتي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مرحبا بقرار البرلمان. إذا كان الغرض من قرار البرلمان بمنح أنفسهم وعائلاتهم جوازات سفر دبلوماسية وسياسية هو تسهيل الحصول على لجوء سياسي، فإننا نرحب ترحيبا كبيرا بهذا القرار ونقول لهم. استعجلوا، فخير البر عاجله”.

وكان البرلمان قد أصدر القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن تعديل وإضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وجاء بالقانون: “تعدل الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ليكون نصها على النحو التالي: يمنح كل عضو بمجلس النواب جواز سفر سياسي ويحق له الاحتفاظ به ساري المفعول حتى بعد انتهاء مدة عضويته في المجلس وتمنح جوازات سفر سياسية لأزواجه وجوازات سفر خاصة لأبنائهم”.