المنفي لـ السفير الألماني: الرئاسي مستمر في العمل على ملف المصالحة الوطنية

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالسفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت بهدف تدارس آخر مستجدات العملية السياسية.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى بحثه مع أونماخت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات وجهود المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسات وإنجاح المصالحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

وثمن المنفي الدور الإيجابي لألمانيا في إنجاح الحوار السياسي مع التأكيد على استمرار الرئاسي في العمل على ملف المصالحة الوطنية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا من خلال دعم المسار السياسي للوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

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