تقرير تحليلي: التنافس بين صنع الله وعون أحد أسباب إنتاج منخفض في ليبيا في العام 2022

سلط تقرير تحليلي نشره موقع “ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس” الاقتصادي الدولي الضوء على وضع الإنتاج النفطي المتذبذب في ليبيا بسبب ظروفها العصيبة.

التقرير الذي تابعته “صحيفة المرصد”، نقل عن الخبراء تأكيدهم أن استقرار الإنتاج النفطي مرتبط بالوضع السياسي غير المستقر لا سيما بعد تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأجل غير مسمى متوقعًا أن تعاني ليبيا من المزيد من اضطرابات الإمدادات ووقف ضخ النفط.

وأضاف التقرير إن التنافس بين رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله، ووزير النفط بحكومة تصريف الأعمال محمد عون، لا تبدو له نهاية قريبة في ظل احتمالية تحقق صراع جديد على السلطة على خلفية تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأجل غير مسمى.