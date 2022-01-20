توقعات بانخفاض درجات الحرارة بدايةً من مساء الغد على غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يحدث تغير في حالة الطقس هذا اليوم على غالبية المناطق، فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا بدايةً من مساء الغد على المناطق الغربية..

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ؛ فتكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة من مساء يوم السبت على غالبية المناطق الساحلية، وتكون الرياح جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة و معتدلة تتحول من مساء يوم السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و 16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا، بدايةً من مساء الغد.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فتكون السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر يتخللها هطول أمطار متفرقة من يوم الغد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم السبت إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على سهل بنغازي، الجبل الأخضر وأقصر الساحل الشرقي، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و16 درجة مئوية.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غالبية المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ما بين 14 و17 درجة مئوية .

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب, الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ما بين 15 و17 درجة مئوية.

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