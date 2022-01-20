الحبري والكبير يُوقّعان عقد توحيد إدارة المصرف المركزي

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، في تصريح لـ”218″، إن إجراءات توقيع عقد توحيد المصرف مع شركة “ديلويت” المختصة في المراجعة والتدقيق؛ ستتم اليوم الخميس في تونس، رفقة المحافظ الصديق الكبير.

وأوضح “الحبري” أن اللجنة الفنية المختصة في توحيد الإجراءات ستباشر أعمالها، فور توقيع العقد مع شركة المراجعة الدولية “ديليوت”.

وكان الحبري والكبير، قد عقدا، مطلع شهر ديسمبر الماضي، اجتماعًا موسعًا في طرابلس، بحضور مسؤولي شركة “ديوليت”؛ تمهيدًا لإبرام عقد التوحيد.