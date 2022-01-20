يوسف أوغلو: أنقرة مٌصرة على أن يكون هناك موقف ليبي موحد بـ «دعم تركي»

زعم الكاتب التركي يوسف أوغلو، المقرب من نظام أردوغان، أن تركيا حريصة على تفعيل المسار السياسي الليبي الليبي، وإزالة حالة الانقسام وأن يكون هناك وحدة للتراب الليبي”، على حد قوله

وقال «أوغلو» في تصريح لتلفزيون المسار: إن “زيارة السفير التركي في ليبيا تدخل ضمن هذا الإطار ليبيا موحدة ضمن نظام وحكومة وعلاقات موحدة بين تركيا وليبيا”. وفقًا لقوله

وتابع: ” السفير التركي في ليبيا هو معني بهذه الزيارة لتوصيل الفكرة وقضية توحيد المواقف، ودعم الشرعية في ليبيا، وإنهاء حالة الانقسام وفرض الأمن والاستقرار”، بحسب كلامه

وأردف «أوغلو» أن “تركيا مصرة على أن يكون هناك موقف ليبي موحد بدعم تركي”، مدعيًا أن “تركيا مع الشرعية، ولا تريد أن يكون هناك من يدعو إلى تأزيم الموقف، وتقسيم الموقف السياسي الليبي بين شرق وغرب، وإنما ما يريده الشعب الليبي”، على حد قوله.

وكان قد التقى السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، أمس الأربعاء، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مدينة القبة بالجبل الأخضر.

وقال السفير التركي، في تصريحات أدلى بها لوكالة “الأناضول” حول اللقاء، ورصدتها “الساعة24″، إنه قدم إلى مدينة القبة بناء على دعوة وجهها له صالح، مؤكدا أن الزيارة كانت مثمرة وسادها الود.

وتابع، المحادثات حول منطقة شرقي ليبيا في الفترة الأخيرة أظهرت تطورا إيجابيا، لافتا إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو نهاية العام الماضي بشأن نيته زيارة المنطقة الشرقية.

واستطرد، نحن نرى الدولة الشقيقة والصديقة ليبيا التي تربطنا معها علاقات تاريخية متجذرة، كلا واحدا، ولا نفرق بين مناطقها”، مشددا على إيلاء تركيا أهمية لتطوير العلاقات مع كافة الأطراف في البلاد.

وأردف، خلال اللقاء أعربنا عن استعدادنا، عند توفر الظروف المناسبة، لإعادة فتح قنصليتنا العامة في بنغازي، وتقييم استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى بنغازي، وتشجيع شركاتنا لإتمام مشاريعها غير المكتملة والقيام بمشاريع جديدة.

وأشار يلماز إلى أنه يخطط لزيارة مدينة بنغازي في الفترة القادمة، مشيرا خلال اللقاء إلى أهمية المصالحة الوطنية في هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد للانتخابات، وإعداد الأرضية الدستورية وخارطة الطريق للانتخابات من خلال التشاور بين المؤسسات الليبية المعنية.