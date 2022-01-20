الزناتي في عمان لبحث معالجة مختنقات التعاون الصحي مع الأردن

العنوان-عمّان

بحث وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي ونظيره الأردني الدكتور فراس أبراهيم الهواري، اليوم الخميس في عمان، سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

وتناول الاجتماع، الذي حضره الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري، ومختصين من الوزارتين ورئيس المكتب الصحي بالسفارة، تعزيز التعاون في المجال الصحي، والسياحة العلاجية.

كما تناول الاجتماع، بحسب السفارة الليبية، ضرورة العمل المكثف لمعالجة المختنقات والمشاكل والتراكمات التي تعيق التعاون في هذا المجال.

وجرى خلال الاجتماع، بحث تسهيل إجراءات قبول حالات العلاج من المواطنين الليبيين، وتطوير التعاون في مجال التدريب الطبي وتبادل الخبرات.

ونقلت السفارة عن الزناتي تأكيده للجانب الأردني على أهمية معالجة هذا الملف وتطويره بما يخدم مصلحة البلدين ويوفر العلاج للمواطن الليبي بشكل ميسر.