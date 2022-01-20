في إرتفاع جديد للإصابات.. مكافحة الأمراض يسجل 15 حالة وفاة و1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس حصيلة يوم أمس الأربعاء بتسجيل1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و135 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 20بالمئة، من أصل 6594 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء611 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 386967 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى8588 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5889 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,980,467 والمطعمين بالجرعة الثانية الذي بلغ 951,694 وجرعة تعزيزية 8216.

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